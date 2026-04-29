США здивували рішенням щодо ЧАЕС: Зеленський відреагував миттєво

США виділять до 100 млн доларів на ремонт захисної арки над Чорнобильською АЕС, щоб не допустити витоку радіації. Також Вашингтон просить інші країни G7 допомогти зібрати решту грошей на термінові роботи.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.

Що пропонують у США щодо ЧАЕС

Американська сторона наголосила на критичному стані об’єкта та закликала союзників із країн «Групи семи» допомогти профінансувати проєкт. Загальна сума, необхідна для екстреного відновлення арки саркофага, становить 500 млн доларів.

«Без ремонтних робіт споруда більше не може забезпечити достатній захист, що підвищує загрозу небезпечного витоку високорадіоактивних матеріалів у Європу», — зазначила у Держдепартаменті США.

Наразі кошти США мають стати першим внеском у межах ширшої міжнародної ініціативи з підтримання екологічної безпеки на місці катастрофи 1986 року.

Заява Держдепартаменту США. / © Скріншот

Позиція та реакція Зеленського

Цю новину також підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що внесок США став результатом домовленостей, досягнутих під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

«Це була цілеспрямована атака Росії на Чорнобильську станцію дроном, який є аналогом іранського „шахеда“. Конфайнмент, що закриває рештки Чорнобильської станції, оберігає всіх від радіаційних загроз. Він був створений зусиллями міжнародної коаліції, і зараз для його відновлення потрібно понад 500 мільйонів євро», — зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що відновлення повної безпеки об’єкта є пріоритетом, і подякував Сполученим Штатам за допомогу у захисті від радіаційних загроз.

Чорнобильська АЕС — останні новини

Нагадаємо, в Україні збирають кошти на ремонт «Арки» над Чорнобильською АЕС. Захисна споруда була пошкоджена під час атаки російського безпілотника у лютому 2025 року. На відновлення та зміцнення об’єкта потрібно близько 500 млн євро.

У свою чергу, Україна закликала міжнародну спільноту домогтися негайного припинення бойових дій поблизу атомних об’єктів через загрозу масштабної ядерної аварії.

Варто нагадати, що в ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага.

