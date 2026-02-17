США змінили склад делегації в останній момент перед переговорами у Женеві: деталі

США-Україна-Росія / © ТСН

Сполучені Штати Америки розширили склад своєї делегації на тристоронніх переговорах у Женеві, що розпочинаються сьогодні, 17 лютого 2026 року. До дипломатичного корпусу долучилися високопоставлені військові чиновники.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією, до переговорного процесу приєдналися міністр армії США Ден Дрісколл та командувач армією США у Європі генерал Алекс Гринкевич.

Графік та учасники зустрічі

Тристоронні переговори за участю делегацій України, Сполучених Штатів та Росії заплановані на другу половину дня.

З американської сторони, окрім військових, у діалозі візьмуть участь спеціальні представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Саме вони очолюють зусилля Вашингтона, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Українська делегація прибула до Швейцарії ще у понеділок. Її очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Він також повідомляв, що порядок денний зустрічей було погоджено заздалегідь, а українська сторона повністю готова до предметної роботи. За його словами, цей раунд переговорів розглядається як можливість продовжити діалог із ключових безпекових і гуманітарних питань.

Серед очікуваних тем обговорення називалися питання безпеки, стабілізації ситуації та подальші кроки, які могли б наблизити досягнення справедливого й стійкого миру. Українська делегація наголошувала на необхідності конструктивного підходу та конкретних рішень, що матимуть практичний результат.

Чого чекати від переговорів у Женеві

Нагадаємо, за даними агентства Reuters, на переговорах у Женеві, сторони планують зосередитись на пошуку механізмів для завершення війни. При цьому Вашингтон окреслив орієнтовний часовий горизонт для досягнення фінальної угоди — до червня 2026 року.

Головною перешкодою у переговорах залишається позиція Москви щодо контролю над тимчасово окупованими територіями. Зокрема, Кремль наполягає на повному контролі над Донецькою областю — вимогу, яку офіційний Київ категорично відкидав.

У Кремлі заявляли про розширення порядку денного: окрім питань так званої «енергетичної тиші» та гуманітарного треку щодо обміну полоненими, сторони мають перейти до обговорення статусу тимчасово окупованих регіонів, які становлять близько 20% території України.

Напередодні зустрічі президент України Володимир Зеленський наголошував на посиленому зовнішньому тиску щодо можливих територіальних компромісів і підкреслював, що ключовою умовою будь-яких політичних домовленостей мають бути чіткі та довгострокові гарантії безпеки.

Аналітики зазначали, що перенесення переговорів до Європи свідчить про активізацію дипломатичного процесу, однак перспективи швидкого прориву залишаються невизначеними на тлі продовження російських атак на українську інфраструктуру.