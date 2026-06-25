США змінили свій статус у війні в Україні: Макрон зробив сенсаційну заяву

Президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

У четвер, 25 червня, під час 36-го франко-італійського саміту в місті Антіб президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву щодо зміни офіційної позиції Вашингтона у війні Росії проти України. За його словами, Сполучені Штати вперше схвалили текст, який скасовує їхній статус нейтрального посередника та фіксує всебічну підтримку української держави.

Про це повідомляє Clash Report.

Відмова від нейтралітету

Під час свого виступу французький лідер підкреслив, що Вашингтон відтепер офіційно стоїть на боці України. Це означає беззаперечне визнання територіальної цілісності нашої країни.

Реклама

«Щодо України, вперше Сполучені Штати схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником», — наголосив Еммануель Макрон.

Посилення підтримки Києва

Окрім політичної декларації, новий документ підтверджує конкретні напрямки американської допомоги. Сполучені Штати зобов’язуються продовжувати військову та енергетичну підтримку Києва, а також посилювати санкційний тиск на Росію.

«Вони підтримують разом з нами територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії», — резюмував президент Франції.

Нагадаємо, успіхи ЗСУ на полі бою та ефективні удари дронами по Росії змусили американський істеблішмент переглянути ставлення до України. Після непростого 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа демонструє ознаки реальної зміни підходу до України.

Реклама

Новини партнерів