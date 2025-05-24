США змінили свою позицію щодо війни в Україні: що тепер кажуть та як погрожують РФ

У США обіцяють покарати РФ / © Associated Press

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Від недавнього часу США переглянули свою позицію щодо російської агресії, несподівано засудивши «продовження війни Росії проти України» у спільному комюніке після саміту міністрів фінансів країн G7, який відбувся у канадському Банфі.

Про це пише The Telegraph.

ЗМІ зазначає, що заява знаменує собою суттєвий розворот у політиці адміністрації Дональда Трампа, яка раніше уникала прямого покладання провини за війну на Москву.

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«Ми засуджуємо продовження жорстокої війни Росії проти України і висловлюємо свою повагу до величезної стійкості українського народу та економіки», — йдеться в заяві, яку підтримали міністри фінансів G7.

Автори публікації зазначають, що вперше від моменту обрання Трампа Білий дім підтримав риторику, яка раніше була характерною для союзників США в Європі. У документі також наголошується, що «G7 залишається відданою непохитною підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного світу».

Європейські союзники, які останніми тижнями все більше втрачали віру в посередницьку місію США, сприйняли зміну тону з надією. Журналісти наголошують, новий сигнал із Вашингтона посилюється і спільною обіцянкою країн G7 щодо санкційного тиску. Якщо Кремль і надалі зволікатиме з припиненням вогню, країни пообіцяли розглянути додаткові обмеження.

Нагадаємо, ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, націлений на близько 200 суден «тіньового флоту».

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Як повідомила раніше високопоставлена чиновниця Євросоюзу на брифінгу в Брюсселі, йдеться про понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, «тіньового флоту» і його поплічників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації. Після цього кількість юридичних і фізичних осіб у санкційному списку ЄС загалом перевищить 2500, а суден — 300.

У межах 17-го пакета до санкційних списків додаються 75 нових людей і компаній, а також близько 200 суден «тіньового флоту» РФ, у межах санкційного режиму за гібридну діяльність проти країн Заходу запроваджуються секторальні заходи, а також індивідуальні санкції проти 27 людей і компаній у РФ, а у межах санкцій за грубі порушення прав людини до списків додаються ще 28 людей і компаній з Росії.

Тим часом очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже готує наступний масштабний пакет санкцій проти Росії. Ці заходи поки не схвалені Радою ЄС, але міністри закордонних справ обговорять їх на своєму засіданні в Брюсселі.