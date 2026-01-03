"США знають, що робити далі": Зеленський прокоментував затримання Мадуро

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події у Венесуелі, де американські спецпризначенці провели операцію із затримання лідера країни. Він ровів прозору аналогію, натякнувши на необхідність рішучих дій і щодо інших авторитарних режимів світу.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами на брифінгу.

«Ну, як тут відреагувати. Ну, що я можу сказати? Якщо можна так із диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі», — зауважив президент.

Реклама

Нагадаємо, у столиці Венесуели Каракасі вранці у суботу, 3 січня, було чутно гучні вибухи та дим. Над містом фіксувалися літаки.

Після цього президент Венесуели Ніколас Мадуро «підписав і наказав виконати указ про оголошення стану зовнішнього нападу на всій території країни».

Він також наказав реалізувати всі плани національної оборони «у відповідний час і за відповідних обставин».

У своєму дописі у Truth Social Дональд Трамп заяви про затримання Ніколаса Мадуро і вивезення лідера Венесуели з країни. З його слів, США успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.

Реклама

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро затримали у власній резиденції, а Дональд Трамп оприлюднив фото політика на борту американського авіаносця USS Iwo Jima.

Після цього Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть управління Венесуелою до стабілізації ситуації та готові до розгортання другої хвилі військової операції за потреби. За його словами, під час нічного рейду американські війська значною мірою «погасили вогні Каракаса», а Вашингтон не допускає втручання інших сторін у процес переходу влади.