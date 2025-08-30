США знімуть серйозне обмеження для України: як це вплине на перебіг війни

Метью Вітакер / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військову підтримку України, зокрема забезпечуючи можливості для здійснення «глибших ударів» по території Росії.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News.

Зі слів Вітакера, США надають Україні «можливості для завдання глибших ударів» чого не було за президентства Джо Байдена.

Посол зазначив, що нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів уже прямує до України. Крім того, Вашингтон щомісяця постачає українській армії зброї ще приблизно на мільярд доларів за рахунок союзників НАТО.

«Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і у наступальних діях», — сказав Вітакер.

Дипломат уточнив, що Трамп паралельно з військовою допомогою веде переговори з Кремлем і продовжує чинити економічний тиск на Росію. На його думку, така стратегія суттєво відрізняється від дій попередньої адміністрації Байдена.

Нагадаємо, США схвалили продаж Україні крилатих ракет ЕРАМ, дальність польоту яких становить 240–450 кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, авторизованим цією адміністрацією.