США знову попереджають Україну про балістику: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський / © ТСН

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Україна знову отримує розвіддані від США, зокрема попередження про пуски балістичних ракет. Водночас Київ очікує, що повноцінну роботу Starlink вдасться відновити протягом найближчих 48 годин.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом після зустрічі в Осло.

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«Ми вдячні, що розвідка зараз працює. Говорячи про попередження — це дуже важливо для людей, для дітей, для цивільних — ми можемо почути, коли балістика летить. Зараз це працює», — сказав Зеленський.

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Президент згадав розмову з держсекретарем США Марком Рубіо, яка відбулася дорогою до Осло. Крім питання розвідки, вони обговорили роботу Starlink і постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. За словами Зеленського, розмова пройшла добре та змістовно. Сторони визначили головні питання для роботи і домовилися співпрацювати далі.

«Можливо, за 48 годин матимемо результат», — заявив він, оцінюючи часові рамки щодо очікуваних рішень.

Обмеження роботи Starlink в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на різних ділянках фронту обладнання Starlink і Starshield припиняє функціонувати, коли швидкість руху сягає 130–161 км/год.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і Starshield запровадили після сигналу з боку уряду США, а SpaceX технічно виконала це рішення. Хто саме в американській адміністрації його ухвалив, президент не уточнив.

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