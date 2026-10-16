США знову зраджують Україну: Трамп повторює крок Байдена — The Telegraph

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах і послабив санкційні обмеження на постачання російського дизеля.

Оглядач The Telegraph Домінік Лоусон вважає, що це продовження підходу, якого Вашингтон дотримувався й раніше: за президентства Джо Байдена США також намагалися стримувати українські атаки на російську нафтову інфраструктуру.

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Російський дизель для США: що вирішив Трамп

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із Москвою, за якою Росія має постачати дизель на американський і світовий ринки. Спочатку йдеться про понад 300 тисяч тонн пального, згодом обсяг має зрости до 500 тисяч тонн у листопаді, ще до 1 мільйона тонн після цього та потенційно до додаткових 3 мільйонів тонн.

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«Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизеля на американський і глобальний ринки», — заявив Дональд Трамп.

Президент США переконаний, що додаткові постачання допоможуть знизити ціни на пальне.

«Це величезна кількість дизеля, і вона має швидко знизити ціни», — додав Трамп.

Невдовзі після цього Міністерство фінансів США видало тимчасовий дозвіл, який призупиняє дію санкцій щодо постачання російського дизеля до 7 квітня 2027 року для партій пального, завантажених на танкери.

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Обіцяні 300 тисяч тонн — лише невелика частка добового споживання дизеля у США. На думку Лоусона, цей крок «не стільки розв’яже проблему американського ринку, скільки допоможе Трампу реагувати на політичний тиск через дорожче пальне».

«Домовленість Трампа з Путіним щодо дизеля є різким розворотом американської політики — лише за кілька тижнів до проміжних виборів», — зазначає агентство Associated Press.

Оглядач також вважає, що Трамп намагається перекласти відповідальність за здорожчання пального на Україну, тоді як послаблення санкцій може забезпечити Кремлю додаткові доходи для фінансування війни.

Від Байдена до Трампа: чому США стримують українські удари

Лоусон нагадує, що у квітні 2024 року адміністрація Джо Байдена також закликала Україну припинити атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Тодішній міністр оборони США Ллойд Остін пояснював це ризиком негативних наслідків для світового енергетичного ринку.

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Американський військовий історик Філліпс О’Браєн різко розкритикував таку позицію. «Важко уявити щось дивніше, що міг би сказати міністр оборони США», — оцінив він аргументи Остіна.

За словами Лоусона, адміністрація Байдена прагнула стримати зростання цін на пальне напередодні президентських виборів. Тепер схожа проблема постала перед Трампом, який обіцяв американцям дешевше пальне.

«Партнери України бояться поразки Росії й хотіли б, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла», — цитує The Telegraph слова Зеленського.

Україна вже погоджувалася на триденну паузу в ударах по російських нафтопереробних заводах на прохання Вашингтона, але згодом відновила атаки, як повідомляє Foreign Policy. Київ також заявляв про готовність припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі за умови, що Москва зупинить атаки на українські енергетичні об’єкти.

До 2022 року США імпортували російські енергоносії, однак після повномасштабного вторгнення Росії адміністрація Байдена заборонила імпорт російської нафти та нафтопродуктів. Нинішнє послаблення обмежень стало відходом від цієї політики, пишуть американські ЗМІ.

Чи керуються дії Трампа комерційними інтересами

Лоусон пов’язує ставлення Трампа до Москви також із давнішими діловими інтересами американського президента. За словами оглядача, російські кошти допомагали підтримувати бізнес Трампа, а сам він роками прагнув реалізувати проєкт Trump Tower у Москві.

«Трамп роками прагнув звести вежу в Москві, а російські гроші допомагали підтримувати його бізнес», — пише Домінік Лоусон у The Telegraph.

На думку Лоусона, прагнення Трампа завершити війну зумовлене не лише інтересами США чи бажанням урятувати життя. Оглядач припускає, що важливу роль можуть відігравати й комерційні розрахунки.

Таким чином, Лоусон розглядає нинішню політику Вашингтона не як цілковито новий курс, а як продовження давньої суперечності: США прагнуть стримувати зростання цін на енергоносії, але тиск на Україну та послаблення обмежень щодо російського пального можуть приносити вигоду Москві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський застеріг щодо можливих енергетичних домовленостей США з Росією. За його словами, угода про постачання дизеля може відкрити Кремлю шлях до нових поступок і послаблення санкцій.

Також Зеленський відповів на заяву Трампа про те, що домовитися з Путіним нібито легше, ніж з українським президентом. Глава держави наголосив, що Кремль не зацікавлений у справжніх переговорах і лише маніпулює словами.

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