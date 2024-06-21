США зняли всі заборони на удари їхньою зброєю вглиб Росії

США заявили, що Україна може використати американську зброю для ударів по всіх російських силах, які атакують з території РФ, а не лише тих, що розташовані поблизу Харкова.

Про це сказав радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван, пише Politico.

За його словами, угода з Україною про використання американської зброї для ударів по Росії поширюється "всюди, де російські сили перетинають кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію".

"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону", - сказав Салліван.

Ця заява відрізняється від попередньої позиції США, коли дозвіл на удари по російській території обмежувався лише прилеглими територіями РФ до Харківської області. Відтоді українські війська вже використали американську зброю для удару по цілях у Бєлгороді.

Американські офіційні особи наголошують, що це не є зміною політики, а лише її уточненням. Вони стверджують, що початкове рішення не виключало можливості відбиття інших транскордонних атак, хоча спочатку було сформульоване в контексті штурму Харкова.

Салліван також зазначив, що якщо Росія атакуватиме інші прикордонні регіони України, наприклад, Суми, ця політика буде застосована і там.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни стверджували, що політика США все ще забороняє українським силам завдавати ударів по військових цілях із наданої США зброї в оперативному та глибокому тилу території Росії.

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