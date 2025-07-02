США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї: Білий дім зробив заяву

США. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки призупиняють постачання Україні партії ракет та боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки. Білий дім підтверджує це.

Про це повідомили NBC News два представники у Конгресі та два джерела, обізнані з цим рішенням, а також прессекретарка Білого дому Анна Келлі.

За її словами, у США прийшли до такого рішення, “щоб поставити інтереси Америки на перше місце”.

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“Це рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною — просто запитайте Іран”, - наголосила вона.

Призупинення американської допомоги

Зауважимо, за даними співрозмовників NBC News американський міністр оборони Піт Герсет наказав відтермінувати озброєння після того, як опублікував службову записку про перегляд арсеналів боєприпасів, після допомоги Україні у війні та майже двох років військових операцій на Близькому Сході.

За словами представників оборонного відомства, боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення оцінки. Втім, розповіли джерела у Конгресі, якщо боєприпасів бракує або вони потрібні в інших частинах світу, їх можуть затримувати ще довше.

За даними джерел NBC News, озброєння, постачання якого призупинено, включає:

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десятки ракет-перехоплювачів Patriot;

тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць;

понад 100 ракет Hellfire;

понад 250 високоточних ракет GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет AIM класу "повітря-повітря" і гранатометів.

"Деякі постачання вже перебувають у регіоні, але були зупинені перед передачею Україні", - заявили джерела.

Видання наголошує, що Міністерство оборони не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським у Гаазі заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Однак зазначив, що не знає чи нададуть США гроші Україні для захисту.

Заступник керівника Оп Ігор Жовква заявив, що питання постачання систем протиповітряної оборони Patriot знову опинилося в центрі українсько-американських перемовин. З його слів, наразі робота триває на рівні фахівців, відповідальних за реалізацію таких рішень.

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Дата публікації 15:52, 30.06.25 Кількість переглядів 16 Німецькі міністри закликали країни-партнерів надати ППО Україні