США зупинили допомогу зброєю Україні: в Європі відреагували

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки призупинили постачання деяких видів зброї Україні. Тому Європейський Союз має посилити свою власну підтримку Києву.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє ”ЄП”.

“Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей — не лише на рівні Європейського Союзу, а й на континентальному рівні”, — заявила фон дер Ляєн.

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За словами дипломатки, ЄС уже надав Україні військову підтримку на суму близько 50 млрд євро, зокрема військове обладнання. Згадала президентка Єврокомісії і Данію, яка від початку великої війни передала як артилерію, так і сучасні літаки F-16.

“Я ж зі свого боку можу лише рекомендувати зараз скористатися інструментом SAFE. У його межах доступні 150 мільярдів євро. Держави-члени можуть використати ці кошти, щоб або придбати військове обладнання і передати його Україні, або інвестувати ці кошти в надзвичайно ефективну оборонну промисловість України”, — закликала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, американський Пентагон вирішив відтермінувати постачання Україні деяких видів зброї. У Білому домі таке рішення пояснюють тим, що варто “поставити інтереси Америки на перше місце”.

Тим часом у Міноборони США звинуватили експрезидента Джо Байдена в бездумному роздаванні зброї. Нібито його адміністрація протягом чотирьох років не замислювалася над тим, скільки зброї має країна.

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У Держдепартаменті кажуть, що “пауза” в постачанні зброї не означає повного припинення військової допомоги Києву. Нібито Штати продовжують підтримувати Україну, зміни стосуються лише одного аспекту.

Дата публікації 12:24, 03.07.25 Кількість переглядів 123 Замороження зброї для України від США! Росія не стримує радості! Що ж відбувається?