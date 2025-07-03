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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1781
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2 хв

США зупинили військову допомогу: експосол назвав три важливі кроки

Експосол прокоментував припинення постачань зброї Сполученими Штатами і сказав, чи є вихід для України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Валерій Чалий

Валерій Чалий

Для України є три шляхи швидких антикризових дій у відповідь на блокування постачання Україні американських критичних озброєнь.

Про це заявив відомий український дипломат, посол України у США 2015–2019 рр, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

«Від того, що кожен з українців знову пробуватиме боротися зі своїм стресом шляхом „втикання віртуальних голок у ляльки вуду“ або демонстрацією демаршу партнерам викликом до МЗС керівника Посольства США в Києві — нічого не зміниться», — вважає дипломат.

Тому він пропонує три шляхи швидких антикризових дій.

Перший

Потрібно домогтися постачання від Німеччини ракет Taurus. На думку Чалого, це «зламає схему». Бо в разі відсутності ракет і послаблення ПРО треба бити по системах і місцях, звідки вони запускаються. Своєю чергою у Німеччини та її керівництва з’явився унікальний шанс повернути собі лідерство на континенті.

Другий

Максимально підсилити контакти з керівниками та лобістами виробництва й постачання на експорт американських систем і боєприпасів. Насамперед йдеться про компанію Lockheed Martin.

«Зустріч президента України (можливо, міністра оборони України) з головою, президентом і CEO Джеймсом Тайклетом — пріоритетне завдання для української дипломатії… Лобістів у цій сфері у США, сподіваюся, наші фахівці знають», — каже Чалий.

Також він радить зустрітися з японцями та іншими країнами, де ці озброєння випускаються за ліцензією.

Третій

Максимальне підсилення виробництва й використання українських засобів для «дальнього» ураження складів, установок запуску, місць дислокації особового складу російських окупаційних сил.

Це продемонструє Росії, що навіть таке рішення США не стане game changer і створенням умов до примусу України до капітуляції на умовах Путіна.

Особливо Чалий закликає українську владу не нагнітати «антиамериканізм».

Нагадаємо, що США призупиняють постачання Україні партії ракет і боєприпасів. Чим це загрожує Україні, йдеться у статті ТСН.ua.

Також ЗМІ дізналися, хто стоїть за припиненням допомоги Україні від США.

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