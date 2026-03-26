США звернулися до України: Зеленський повідомив про несподіваний запит від Вашингтона

Володимир Зеленський. / © Associated Press

До України звернулися Сполучені Штати Америки щодо захисту від дронів їхніх баз на території близькосхідних країн. Також про допомогу попросили Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Monde.

З його слів, з деякий країнами українські експертні команди вже працюють на місці. Зокрема, оцінюють ситуацію та діляться своїм досвідом.

«Скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів», — наголосив український лідер.

Глава держава повідомив, що зараз відбуваються переговори «щодо майбутнього постачання деяких речей, які є в України». Водночас, каже Зеленський, важливо, щоб країни Близького Сходу надали Україні можливість посилюватися.

«У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися. Гроші – найбільш дефіцитна річ на сьогодні. Зараз наша оборонна промисловість завантажена наполовину. Нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе», — заявив президент.

Водночас, додав він, Київ готовий продавати партнерам системи, які є у надлишку.

“Ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система”, - наголосив український президент.

Війна на Близькому Сході - допомога України

Зауважимо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна “нічим не допомогла” США у війні з Іраном. Американський лідер назвав заяви українського колеги Володимира Зеленського щодо допомоги Вашингтону - політичними та піар-ходами.

Водночас українські фахівці з протиповітряної оборони вже тривалий час перебувають у країнах Близького Сходу. Близько 210–220 експертів вже працюють у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Вони надають консультації щодо боротьби з масованими атаками безпілотників.