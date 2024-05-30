США звинуватили Китай у підтримці війни Росії: Вашингтон пригрозив Пекіну

Дії КНР створили можливості для РФ на полі бою в Україні.

Сполучені Штати Америки знову заявляють про підтримку Китаєм Росії, яка веде загарбницьку війну проти України. Ба більше - Вашингтон попередив, що Пекін може зіткнутися з подальшими санкціями у відповідь з боку країн НАТО.

Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл під час візиту до Брюсселя, повідомляє Reuters.

За його словами, КНР допомагає РФ відновлювати елементи її озброєння, включно з ракетами великої дальності, артилерією та безпілотниками. Крім того, Пекін підвищує здатність російської армії вести спостереження за пересуваннями на полі бою. Кемпбелл наголосив, що проінформував Північноатлантичну раду про занепокоєння США.

"Те, що ми бачимо в постачаннях із Китаю до Росії, – це не одиничний випадок чи пара шахрайських фірм, залучених у підтримку РФ. Це тривалі, комплексні зусилля, які підтримуються керівництвом Китаю і покликані за лаштунками надати Росії всіляку підтримку", - заявив заступник держсекретаря.

Дипломат наголошує, що такі дії КНР створили можливості для Москви не лише на полі бою в Україні, але й дозволили "кинути стратегічний виклик Європі".

Кемпбелл заявив, що у відповідь на дії Китаю Європа і США вже запровадили санкції в певних випадках. Політик зауважив, що очікує від союзників наступних кроків у цьому напрямі.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України.

Втім, радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що в США немає інформації щодо постачання китайської зброї до Росії. Він зазначив, що наразі він "з нетерпінням чекає" розмови з британцями, щоб переконатися, що вони мають "спільну операційну картину".

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