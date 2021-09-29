США звинуватив КНР в блокуванні закупівель літаків Boeing китайськими авіакомпаніями

Китайські авіакомпанії хочуть купити літаків на десятки мільярдів доларів.

Уряд Китаю не дозволив місцевим авіакомпаніям купити літаки корпорації Boeing на десятки мільярдів доларів.

Про це повідомила міністр торгівлі США Джина Раймондо, — інформує NPR.

Вона звинуватила КНР в порушенні зобов'язань із закупівель американських товарів по першій фазі торгової угоди з США від 2020 року.

"Китайські авіакомпанії хочуть купити літаки на десятки мільярдів доларів, але на шляху китайський уряд", — сказала міністр, зауваживши, що китайцям потрібно грати за правилами.

Раніше виконавчий директор Boeing Дейв Калхун закликав Сполучені Штати Америки відокремити торгівлю від політичних дискусій.

"Я сподіваюся, що ми зможемо відокремити інтелектуальну власність, права людини та інші речі від торгівлі і продовжувати заохочувати вільну торгівлю між цими двома економічними гігантами. Ми не можемо дозволити собі бути відрізаними від цього ринку", — казав він.

За оцінками корпорації, до 2040 року китайським авіакомпаніям буде потрібно 8,7 тисячі нових літаків на суму $ 1,47 трлн.

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