Стала відома причина, чому були зірвані переговори у Лондоні щодо миру в Україні - WP

Війна в Україні / © ТСН

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Європейські дипломати скасували високорівневі переговори щодо припинення війни Росії в Україні, які були заплановані на середу, після того, як американські дипломати раптово скасували свої плани взяти участь у зустрічі.

Про це пише The Washington Post

На тлі серйозного невдоволення у Вашингтоні через відмову Києва прийняти пропозиції про поступки Кремлю, а також через небажання України рухатись далі без обговорення повного припинення вогню, було зірвано заплановану на середу зустріч на високому рівні.

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«Це порушення відбулося на тлі обурення у Вашингтоні через відмову Києва прийняти пропозиції щодо поступок Росії, а також через те, що Київ віддає перевагу „обговоренню повного припинення вогню спочатку, а все інше — пізніше“», — повідомив анонімний представник, обізнаний із ситуацією.

Попри те, що перемовини на нижчому рівні мали відбутися, зустріч глав МЗС скасували. За словами джерела в британській столиці, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який мав очолювати зустріч, тепер просто приєднається до сесій другого рівня.

Поїздка державного секретаря США Марко Рубіо до Лондона була запланована на вівторок, але він скасував свій візит ще вдень. Аналогічне рішення ухвалив і Стів Віткофф — спеціальний представник адміністрації Трампа та один із ключових фігур мирного процесу. Замість участі в переговорах він поїде до Москви, як підтвердили з російської сторони.

Пізніше того ж дня Рубіо у Twitter повідомив, що американську сторону на зустрічі представлятиме генерал у відставці Кіт Келлог, нині спеціальний посланець у справах України та Європи. Він також висловив сподівання, що зустріч на найвищому рівні все ж може відбутися «в найближчі місяці».

«Зустріч на рівні міністрів закордонних справ не відбудеться», — прокоментував ситуацію дипломат, який попросив не розголошувати його імені. «Ми сподіваємося, як зазначено в твіті Рубіо, що зустріч у Лондоні може відбутися скоро, але без Віткоффа, держсекретаря, французьких та німецьких міністрів закордонних справ немає сенсу, щоб міністр закордонних справ головував».

Серед головних причин зриву — відмова президента України Володимира Зеленського прийняти ідею, яку нібито висловив Віткофф: США можуть офіційно визнати Крим російським в обмін на припинення війни. Також повідомляється, що підписання майбутньої угоди могло б передбачати поступове зняття санкцій з Москви.

Зеленський категорично відкинув таку можливість, заявивши журналістам у вівторок: «Нам нема про що говорити. Це порушує нашу Конституцію. Це наша територія, територія народу України». За словами обізнаних джерел, американська ініціатива не зобов’язувала Київ до офіційного визнання — мова йшла лише про позицію самих США.

Українська делегація, яка вже перебувала в дорозі, таки прибула до Лондона. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона готова працювати над встановленням миру, попри всі труднощі.

«Ми будемо обговорювати способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до всеосяжного врегулювання та справедливого і тривалого миру», — зазначив Єрмак.

У Держдепартаменті США прокоментували скасування поїздки Рубіо як технічну деталь, пов’язану з його щільним графіком, запевнивши, що сама відмова від візиту не повинна сприйматись як політичний сигнал.

«Держсекретар Рубіо — зайнята людина», — пояснила речниця Держдепартаменту Тамі Брюс. «Хоча зустрічі в Лондоні все одно відбудуться, він не буде присутній, але це не стосується самих переговорів. Це питання логістики його графіку».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс пригрозив виходом США з переговорного процесу.