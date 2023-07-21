Стала відома ймовірна причина, чому Росія вдаряє по українських портах - ISW

Кремль, ймовірно, розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один із небагатьох важелів впливу на Захід, і вийшов з угоди, щоб забезпечити ці поступки.

Схоже, що зараз Кремль намагається створити відчуття терміновості повернення до Чорноморської зернової ініціативи, посилюючи удари по українських портах і зерновій інфраструктурі та погрожуючи ударами по цивільних судах у Чорному морі.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Україна збирає більшу частину зерна в період з липня по серпень, а удари Росії по українському порту та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще більше ускладнити можливість України звільнити місце для щойно зібраного зерна. Тривалі збої в логістиці зерна в Україні, ймовірно, матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна, посилюючи відчуття терміновості, яке сподівається створити Кремль.

"Кремль регулярно бере участь у ескалаційній риториці навколо підтримки Заходом України, хоча, схоже, Росія, схоже, здійснює ці зусилля щодо формування зернової угоди за допомогою кінетичних операцій замість риторики. Незрозуміло, якою мірою російські війська мають намір завдавати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, хоча Кремль, ймовірно, вважає, що це оголошення матиме стримувальний вплив на морську діяльність у Чорному морі та створить умови, що нагадують повну блокаду українських портів на початку повномасштабного вторгнення. Ця спроба домогтися економічних поступок від Заходу може підірвати зусилля Кремля в міжнародній агітації, поставивши під загрозу постачання продовольства в кількох країнах, які є передбачуваними цілями агітаційної діяльності Кремля", - йдеться у повідомленні.

Російські удари по українській портовій і зерновій інфраструктурі та військово-морські позиції також продовжують ілюструвати, що Кремль готовий використовувати військово-морські та високоточні ударні засоби, щоб віддати пріоритет безпосереднім економічним проблемам замість операцій в Україні, які переслідують загальні цілі кампанії Кремля.

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Можливо, Кремль руйнує українську портову та зернову інфраструктуру перед тим, як переглянути чорноморську зернову угоду, щоб встановити умови для експорту вкраденого українського зерна з окупованих Росією територій, що може принести непропорційну користь російській економіці.

Руйнування української портової інфраструктури в підконтрольних уряду Одеській та Миколаївській областях може обмежити здатність України експортувати зерно морем, навіть якщо зернову угоду буде переглянуто, водночас дозволяючи Росії пропонувати зерно з окупованої України або Росії виконувати угоду тим часом.

Нагадаємо, що російські загарбники вкотре влаштували масовану атаку по Україні, запустивши по містах країни в ніч проти 20 липня ракети та безпілотники. Так, ракетних ударів було завдано по Одесі та Миколаєву, а атаки дронами зазнали Суми. Внаслідок ракетної атаки по Одесі в середмісті зруйнована адмінбудівля, пошкоджені багато будинків навколо, є влучання у склад. Спершу було відомо про чотирьох постраждалих.

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