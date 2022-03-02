"Стали одним цілим": Зеленський заявив про безпрецедентну єдність громадян в Україні

Зеленський каже, що українці бояться одне за одного.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого, коли РФ напала на Україну, усім громадянам було однаково страшно, потім - однаково боляче, а зараз - все одно, окрім миру, окрім спокою, до якого ми хочемо прийти. Протягом семи днів війни українці стали одним цілим.

Про це український президент сказав у відеозверненні 2 лютого.

"Я невипадково сказав єдина (Україна. - Ред.). Почався сьомий день цієї страшної війни. Війни, яку ми відчуваємо однаково. За цей час у нас єдності більше, аніж за 30 років. Спочатку нам було однаково страшно. Потім нам було однаково боляче, а зараз - все однаково. Окрім перемоги, окрім правди, окрім миру, окрім спокою, до якого ми хочемо прийти, окрім життів людей, за які ми переживаємо, окрім України. За цей час ми по-справжньому стали одним цілим. Ми багато пробачили одне одному, ми полюбили одне одного, ми допомагаємо одне одному, ми боїмося одне за одного", - висловився Зеленський.