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"Стали одним цілим": Зеленський заявив про безпрецедентну єдність громадян в Україні

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"Стали одним цілим": Зеленський заявив про безпрецедентну єдність громадян в Україні

president.gov.ua

Зеленський каже, що українці бояться одне за одного.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 24 лютого, коли РФ напала на Україну, усім громадянам було однаково страшно, потім - однаково боляче, а зараз - все одно, окрім миру, окрім спокою, до якого ми хочемо прийти. Протягом семи днів війни українці стали одним цілим.

Про це український президент сказав у відеозверненні 2 лютого.

"Я невипадково сказав єдина (Україна. - Ред.). Почався сьомий день цієї страшної війни. Війни, яку ми відчуваємо однаково. За цей час у нас єдності більше, аніж за 30 років. Спочатку нам було однаково страшно. Потім нам було однаково боляче, а зараз - все однаково. Окрім перемоги, окрім правди, окрім миру, окрім спокою, до якого ми хочемо прийти, окрім життів людей, за які ми переживаємо, окрім України. За цей час ми по-справжньому стали одним цілим. Ми багато пробачили одне одному, ми полюбили одне одного, ми допомагаємо одне одному, ми боїмося одне за одного", - висловився Зеленський. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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