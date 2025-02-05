Трамп підготував план припинення війни Росії проти України: стали відомі його деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує представити план щодо припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться у Німеччині наступного тижня

Про це, посилаючись на джерела, повідомило видання Bloomberg.

Як пише видання, за словами джерел, які говорили на умовах анонімності, план буде представлений союзникам спеціальним представником Трампа з питань України Кітом Келлогом. Джерела відмовилися повідомити, наскільки детальними, на їхню думку, будуть обговорення або в якому форматі вони відбуватимуться.

Пропозиція начебто буде представлена на конференції 14-16 лютого в баварському місті за тиждень до того, як війна Росії сягне трирічної відмітки. Звіти та коментарі Келлога та інших останніми тижнями натякали на план, спрямований на досягнення того, що союзники Трампа назвали "миром через силу".

За повідомленням джерел, серед пунктів плану — потенційне заморожування конфлікту та залишення окупованих Росією територій в підвішеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, які б гарантували, що Москва не зможе знову здійснити напад.

У матеріалі йдеться, що членство України в НАТО як остаточна гарантія безпеки — перспектива, яку Київ визнає малоймовірною в короткостроковій перспективі. Президент Володимир Зеленський заявив цього тижня, що він відкритий до виборів після завершення війни щойно буде скасовано воєнний стан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США активно ведуть переговори з Україною та Росією, щоб завершити російську агресію та досягти миру.

Читайте також: