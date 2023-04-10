Стали відомі найпопулярніші імена загиблих російських військових

Александр — це найпопулярніше ім'я загиблих російських окупантів.
У Мережі проаналізували список проєкту "Горюшко", який фіксує некрологи російських солдатів в Інтернеті.
Про це пише DeepState.
Кількість некрологів сягнула вже майже 20 тисяч.
Згідно з їх публікаціями, найпопулярніші імена загиблих росіян - Александр, Сергей та Алексей.
Цікаво, що в топ-20 присутні лише традиційні християнські/європейські імена.
"Таким чином, поки російський диктатор Володимир Путін розповідає про героїзм кадирівців та тувинців, саме "івани та александри" гинуть в полях біля Бахмута, Авдіївки та Вугледару", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що українська розвідка поіменно знає тих, які знали про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо нападу на Україну та захоплення Києва. Серед них був і секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.
Зауважимо, що українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці. Серед злочинців РФ як високопосадовці, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу, так й інші командири нижчих рангів, наприклад відомі полковники, які відповідали за одні із найжорстокіших ракетних атак на Україну.
Нагадаємо, що раніше розслідувачі назвали імена росіян-терористів, які обстрілюють Україну іранськими дронами. Російські окупанти влітку 2022 року брали участь в армійських змаганнях "Соколіна охота-2022" в Ірані.
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