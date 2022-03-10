"Сталінізація Росії": The Economist спрогнозував майбутнє Путіна та зубожіння РФ

The Economist вважає Зеленського повною протилежністю Путіну.

Президент РФ Володимир Путін, нападаючи на Україну та програючи на фронті, може почати терор і у країні-агресорці.

У своїй статті The Economist назвав це "сталінізацією Росі".

" Російський президент думав, що Україна швидко розпадеться, тому він не готував ні свій народ до вторгнення, ні своїх солдатів до виконання їхньої місії — справді, він запевняв еліту, що цього не станеться. Після двох жахливих тижнів на полі бою він все ще заперечує, що веде війну, яка може стати найбільшою в Європі з 1945 року. Щоб підтримати цю всеосяжну брехню, він закрив майже всі незалежні ЗМІ, погрожував журналістам до 15 років у в’язниці, якщо вони не відтворюють офіційну брехню, і заарештували тисячі антивоєнних протестувальників. Наполягаючи на тому, що його військова "операція є денацифікацією України", державне телебачення повторно сталінізує Росію", - йдеться у повідомленні.

Видання також засудило режим Путіна через його звірську війну проти України. Там зазначили, що агресор змушує людей голодувати в окупованих містах та стріляє по пологовому будинку в Маріуполі. Аналітики The Economist вважають, що через такі дії путінський режим здатний і до звірств у своїй країні.

Як зазначається, зараз у Путіна немає ресурсів, щоб повністю окупувати Україну та встановити маріонетковий уряд.

"Маріонетка пана Путіна не могла б правити без окупації, але Росія не має ні грошей, ні військ, щоб охопити навіть половину України. Правда криється в тому, що, нападаючи на Україну, Путін зробив катастрофічну помилку. Він зруйнував репутацію нібито грізних збройних сил Росії, які виявилися тактично неспроможними проти меншого, гірше озброєного, але мотивованого супротивника. Росія втратила гори техніки і понесла тисячі жертв, майже стільки ж за два тижні, скільки Америка постраждала в Іраку з моменту вторгнення в 2003 році ", - йдеться у матеріалі.

Також видання вважає, що санкції, які введені проти РФ суттєво послаблять економіку агресорки.

"Центральний банк не має доступу до твердої валюти, необхідної йому для підтримки банківської системи та стабілізації курсу рубля. Бренди, які виступають за відкритість, зокрема Coca-Cola, закрили свої двері. Західні експортери утримують життєво важливі компоненти, що призводить до зупинки виробництва. Санкції щодо енергоносіїв — поки що обмежені — загрожують зменшити валюту, яку Росія має платити за свій імпорт", - йдеться у матеріалі.

Через санкції із РФ тікає "середній клас". Росію чекає стрімка інфляція та економічні негаразди.

" Мало того, що йому не вдається виграти війну вибору, бідніють росіяни: його режиму бракує ідеологічного ядра. " Путинізм", яким він є, поєднує націоналізм і ортодоксальну релігію для телевізійної аудиторії. Російські регіони, що розкинулися на 11 часових поясів, уже бурмочуть про те, що це війна Москви", - йдеться у статті.

Коли масштаби провалу Путіна стануть очевидними, Росія ввійде в найнебезпечніший момент у цій війні. Політичні фракції звинувачуватимуть одне одного. Путін, побоюючись перевороту, нікому не довірить і, можливо, йому доведеться боротися за владу. Він також може спробувати змінити хід війни, нажахавши своїх українців та захід хімічною зброєю або навіть ядерним ударом. Видання закликає країн НАТО бути стійкими та не піддаватись на провокації агресора.

"Путін ізольований і морально мертвий; Зеленський – хоробрий, який згуртував свій народ і світ. Він є протилежністю Путіна і, можливо, його ворогом", - йдеться у статті.

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