Стало відомі деталі візиту Дуди до України

Востаннє Дуда відвідував Україну в середині квітня

Під час візиту до України 22 травня 2022 президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з Володимиром Зеленським, виступить у Верховній Раді. Також відбудуться переговори делегацій двох країн.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента РП Якуб Кумох, - пише Укрінформ з посиланням на PAP

“Під час свого виступу (у Верховній Раді – Ред.) президент згадає про польсько-українську історію, але насамперед, віддасть шану тим, хто захищає Україну, захищає Європу”,- зазначив Кумох.

Дуді буде надано честь виступити в українському парламенті як першому іноземному лідеру від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Нагадаємо, востаннє Дуда відвідував Україну в середині квітня, разом з президентами Литви, Латвії та Естонії він побував у визволених від російських загарбників Бучі, Ірпені та Бородянці.

Нагадаємо, РФ несе на собі успадковану відповідальність за Катинський злочин. Дуда вважає, що Варшава має ініціювати сплату Москвою відшкодування.

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