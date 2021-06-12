Стало відомо, чи буде Путін обговорювати з Байденом ситуацію навколо Навального

"Тут немає чого обговорювати. Він у в'язниці", — сказав прес-секретар президента РФ.
Президент Росії Володимир Путін в ході зустрічі з президентом США Джо Байденом не планує обговорювати з ним російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, — пише CNN.
"Тут немає чого обговорювати про цю людину. Він у в'язниці, і це не питання двосторонніх відносин", — сказав Пєсков.
Представник Держдепу Нед Прайс напередодні заявив на брифінгу, що Байден приділяє увагу темі захисту прав людини та збирається обговорити її під час саміту з президентом РФ. Він пояснив, що йдеться про громадян США, а також — про опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться в знаменитій віллі La Grange, побудованої в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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