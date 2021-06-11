Стало відомо, чи вийдуть Байден і Путін після саміту на спільну пресконференцію

За інформацією CNN, плани щодо програми заходів на зустрічі Байдена з Путіним на стадії остаточного узгодження.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Росії Володимир Путін можуть не провести спільну пресконференцію за підсумками саміту в Женеві 16 червня. Наразі американська адміністрація до цього заходу не проводить підготовки, але плани щодо цього ще можуть змінитися.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в адміністрації президента.

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Причини цього рішення невідомі. Уточнюється, що сама програма саміту поки не сформована і має бути скоригована. За словами посадовців, які беруть участь в підготовці саміту, станом на п'ятницю, спільної пресконференції Байдена і Путіна не очікується.

"Наразі не очікується, що президент Джо Байден і російський президент Путін проведуть спільну пресконференцію за підсумками їхнього важливого саміту в Женеві наступного тижня", - сказано в повідомленні.

Водночас зазначається, що програма заходу ще розробляється і все може змінитися.

"Отже, коли у мене буде більше повідомлень про умови з точки зору структури зустрічі та елементів для преси, ми повернемося до вас", - прокоментував ситуацію радник президенти США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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