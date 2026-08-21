Стало відомо, чому Федоров зібрався до США: Reuters розкрило плани

Ексміністр оборони України Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

Реклама

Ексміністр оборони України Михайло Федоров планує поїздку до США для пошуку фінансування нових оборонних проєктів. Колишній урядовець зосередиться на розвитку військових технологій та стартапів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на близьке до Федорова джерело.

Реклама

Джерело спростувало інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ, про нібито поїздку Федорова до США з метою заручитися політичною підтримкою його позиції щодо виборів. За словами співрозмовника, ексміністр, відомий своїм технологічним підходом та орієнтацією на реформи, не має наміру зустрічатися з американськими політиками або представниками влади.

Реклама

«Федоров планує запустити низку проєктів, пов’язаних з війною та ⁠українськими стартапами», — заявив співрозмовник, не називаючи конкретних дат.

За його словами, серед можливих ініціатив ексміністр може бути створення інвестиційного фонду.

Видання нагадало, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Федоров активно підтримував розвиток новітніх військових технологій і застосування дронів. Він також має тісні контакти з американськими технологічними компаніями, серед яких SpaceX та Palantir.

Зокрема, особисте звернення Федорова до засновника SpaceX Ілона Маска допомогло забезпечити активацію Starlink в Україні на початку повномасштабної війни. Сьогодні десятки тисяч терміналів супутникового Інтернету компанії відіграють важливу роль у забезпеченні зв’язку українських військових на фронті та використовуються, зокрема, для управління безпілотниками.

Реклама

Джерело повідомило, що Федоров і надалі підтримує контакт із Маском щодо Starlink. Водночас наразі зустріч між ними не запланована.

Нагадаємо, заклик Федорова до проведення виборів викликав бурхливу реакцію в українському суспільстві та експертному середовищі. У Мережі думки розділилися: частина користувачів вбачає у цьому початок формування нової політичної сили та прагнення ексміністра до влади, інші ж звинувачують його у популізмі, зазначаючи, що під час перебування на посаді Федоров не порушував ці питання. Водночас народні депутати наголошують на неможливості проведення виборів під час війни.

За даними ЗМІ, після своєї заяви про необхідність виборів Федоров планує наступного тижня здійснити поїздку до США, де проведе низку зустрічей із невідомими поки що особами. Офіс президента не має інформації про ці плани, сам ексміністр їх не коментує.

Новини партнерів

Новини партнерів