Стало відомо, чому Кім Чен Ин мандрує зі своїм туалетом

Минулого тижня під час зустрічі у Пекіні з президентом Росії Володимиром Путіним лідер Північної Кореї Кім Чен Ин після двогодинної розмови підвівся зі стільця — і одразу ж його охоронці почали полірувати поверхні та витирати місце, де сидів диктатор. На думку експертів, це було не проявом дивакуватості «верховного лідера», а частиною системи контррозвідки.

Окрім заходів безпеки, які команда лідера КНДР здійснила зі стільцем, також стало відомо, що Кім возить із собою власний туалет у бронепоїзді. Усе задля того, аби біоматеріали не потрапили до іноземних спецслужб. Така практика вже застосовувалася на зустрічах з американськими та південнокорейськими лідерами.

Фахівці пояснюють: страх перед використанням ДНК та біометрії з політичною метою у Пхеньяні дуже глибокий.

«Здоров’я та біометрична інформація верховного лідера — суворо охоронювана таємниця і частина його безпеки. Ймовірно, вони витирали сліди поту та клітини шкіри, які можуть дати уявлення про стан здоров’я. А за ДНК можна дізнатися і психологічний, і фізичний профіль людини, а також зробити припущення про його вразливості«, — каже науковий співробітник Інституту Седжон Пітер Ворд

Чому важливо приховувати ДНК?

«Збирання ДНК дозволяє дізнатися особисті риси — наприклад, схильність до алкоголю чи хвороб. А з розвитком технологій ми не знаємо, як це може використовуватись у майбутньому. Тому лідерам краще приховувати свої генетичні дані», — пояснив професор криміналістики Лім Сі-гин.

Відомо, що подібні заходи застосовує і Путін, який також користується особистим туалетом. Під час пандемії він відмовився робити тест на COVID у Франції, щоб уникнути передавання зразків.

У США ще 2021 року наголошували на ризиках використання генетичних даних у розвідці, зокрема з боку Китаю.

«Особиста інформація такого рівня може бути стратегічно використана у переговорах або для оцінки стабільності влади«, — пояснює Кім Хьон-джон з Інституту національної безпеки Південної Кореї.

Хоча створення персоналізованої біозброї нині вважають малоймовірним, тема активно обговорюється.

Щодо Кіма, то чутки про його здоров’я виникають не вперше. 2020 року диктатор зник із публічного простору, що породило домисли про операцію. Згодом у КНДР навіть створили посаду «першого секретаря» як можливий варіант на випадок втрати лідера.

Донька північнокорейського лідера Кім Чжу-е, яка з’явилася поруч із ним у Пекіні, може свідчити про раннє планування спадкоємності.

«Призначити наступницю у такому віці — підозріло рано», — зазначив Ворд.

Попри офіційне зближення з Китаєм, у Пхеньяні навіть союзникам не довіряють.

«Є американська приказка: ми вороги вже сто років. А з Китаєм — тисячу років», — додав Ворд.

Старанне стирання будь-яких слідів перебування Кіма у Пекіні показало: у світі біометричної розвідки навіть крапля поту може розглядатися як зброя.

Нагадаємо, 4 вересня видання Nikkei Asia з посиланням на південнокорейські та японські спецслужби повідомило, що Кім Чен Ин під час візиту до Китаю користувався лише спеціальним туалетом, встановленим у його броньованому поїзді.