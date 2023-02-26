Стало відомо, чому Лукашенко планує зустрітися з китайським президентом - ISW

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій.

Про це пише ISW.

Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної допомоги.

Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та інші питання.

Лукашенко також планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій.

Оголошення Лукашенка про його запланований візит збігається з повідомленнями CNN і The Washington Post про те, що високопосадовці США оцінюють, що Китай серйозно розглядає можливість продажу бойових безпілотників, особистої зброї та 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів Росії.

Повідомляється, що офіційні особи Росії та Китаю також розробили плани доставлення безпілотників до Росії за підробленими товаросупровідними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій.

Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.

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Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до Китаю немає великої довіри. Адже Пекін не засудив російське вторгнення до України.

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Зокрема, серед них повага до суверенітету всіх країн та відмова від менталітету холодної війни. Також у своїх пропозиціях Китай зазначає, що вони вважають неприпустимим "застосування ядерної зброї".

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