Стало відомо, чому Рубіо не полетить на переговори до Лондона: до чого тут Крим

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в перемовинах у Лондоні 23 квітня щодо війни в України, оскільки Київ дав зрозуміти, що відкине ключовий пункт пропозиції американської адміністрації щодо припинення війни.

Про це повідомляє CNN.

Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що Рубіо не приїде до Лондона через «логістичні причини». Замість нього США представлятиме спецпосланець президента США Кіт Келлог.

Реклама

Видання зауважило, що перемовини в Лондоні відбуваються після зустрічі в Парижі минулого тижня, де представники США, Великої Британії, Франції та Німеччини обговорювали американську концепцію припинення вогню. За словами джерела CNN, ця концепція передбачає визнання контролю Росії над Кримом та встановлення режиму припинення вогню на лінії фронту.

Будь-яке визнання контролю Росії над Кримом означало б відступ від десятирічної політики США.

Зеленський відмовився визнати Крим російським

Президент України Володимир Зеленський напередодні чітко заявив, що готовий до перемовин з Росією, але Київ не погодиться на угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом.

Перемовини в Лондоні відбуваються на тлі публічного невдоволення американських посадовців через відсутність поступу у завершенні війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США продовжать перемовини лише якщо побачать «ентузіазм до завершення» з обох сторін. Це сталося після того, як Рубіо попередив минулого тижня, що Вашингтон може припинити зусилля, якщо не буде ознак прогресу.

Широка концепція була представлена обом сторонам, щоб визначити, чи можна зблизити позиції в короткий термін. Деякі частини плану ще не завершені, і США планують цього тижня працювати над ними спільно з європейцями та українцями, повідомило джерело.

Нагадаємо, за інформацією Sky News, після відмови Рубіо летіти до Лондона свою участь у зустрічі скасували очільники МЗС Британії, Франції та Німеччини.