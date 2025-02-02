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Стало відомо, чому спецпредставник Трампа відклав візит до Києва

Стало відомо, чому спецпредставник Трампа відклав візит до Києва

Кіт Келлог / Фото: Associated Press

Наступну дату візиту не визначено ще.

Візит Кіта Келлога до України відклали з юридичних причин. Поїздка спецпосланника Дональда Трампа щодо врегулювання війни має відбутися, але згодом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю АР.

"Візит посланника Трампа Кіта Келлога до України відклали з юридичних причин", - зазначив президент.

Нагадаємо, Келлог мав відвідати Київ та інші європейські столиці на початку січня.  Команда Келлога працювала над зустрічами з посадовцями у Римі та Парижі. Однак поїздку, яка могла б стати першим візитом нових посадових осіб адміністрації Трампа до Києва, відклали. 

На його думку, Київ і Москва готові почати переговори.

"Я думаю, що обидві сторони готові. Уявіть собі бій у клітці, де є два бійці, і обидва хочуть здатися. Вам потрібен рефері, щоб розняти їх. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити. Я думаю, що в нього є бачення, як це зробити. Я думаю, що в нього є енергія для цього. І я думаю, що є насправді обидві сторони, які готові врешті-решт зібратися разом і поговорити. Я думаю, що це ідеальна позиція для президента Трампа і що він добре впорається з цим завданням", — сказав тоді Келлог в інтерв’ю для Fox Business. 

Келлог вважає за можливе домогтися припинення вогню та постійного миру в Україні протягом місяців, а не років.

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