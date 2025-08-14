Стало відомо, чому Трамп проти участі Зеленського у зустрічі на Алясці: джерела WSJ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп виступив проти участі президента України Володимира Зеленського у переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, побоюючись, що це може зірвати процес

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

Спочатку європейські дипломати наполягали на особистій присутності на саміті, де також планують побувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пропонуючи делегуватигенсека НАТО Марка Рютте або іншого лідера ЄС, а також президента України.

Однак після розмов між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Трампом цю ідею відкинули, хоча офіційно Європа й надалі заявляє про необхідність участі Зеленського в переговорах із Путіним.

У неділю Трамп запевнив Мерца, що запросить українського президента на другу зустріч із Путіним, якщо переговори на Алясці створять умови для прямих контактів.

«За словами поінформованих джерел, Трамп висловив занепокоєння, що присутність Зеленського на початку може зірвати обговорення», — йдеться у статті.

Під час спілкування з журналістами 12 серпня Трамп заявив, що бачить себе посередником у потенційних перемовинах між Путіним і Зеленським, бажано після аляскінського саміту. Він також погодився, що після зустрічі з президентом РФ спершу поінформує українського лідера, а вже потім — європейських лідерів, які брали участь у відеоконференції, організованій німецькою стороною.

Нагадаємо, під час відеоконференції 13 серпня Трамп сказав Зеленському та лідерам ЄС, що не обговорюватиме з Путіним на Алясці територіальний поділ України. Мета зустрічі — припинення вогню.

Як заявив після відеоконференції міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, на Алясці Трамп планує вимагати від Путіна припинення вогню та пообіцяв долучитися до гарантій безпеки Україні.

За інформацією видання Politico, президент США готовий надати Україні гарантії безпеки, але не в межах НАТО.