Стало відомо, чи Бахрейн передаватиме Україні Patriot: відповідь принца Салмана Аль Халіфи

Patriot / © Clash Report в мережі Х

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Під час брифінгу з президентом США Дональдом Трампом принц Салман Аль Халіфа чітко заявив, що Бахрейн не розглядає можливість передачі Україні зенітно-ракетних систем Patriot, придбаних у Сполучених Штатів.

Про це він заявив журналістам під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого перекидання частини цих систем до України, він відповів однозначно:

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“Ми не маємо таких планів. На даному етапі наш обов’язок — зберегти ці системи в межах Бахрейну”, — зазначив Аль Халіфа.

Нагадаємо, Україна активно звертається до міжнародних партнерів із закликом посилити її протиповітряну оборону, зокрема через надання систем Patriot для протидії масованим російським атакам.

Як повідомлялося, кілька днів тому президент США заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн. За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, вже за кілька днів».

Втім, згодом повідомив Трамп, він не планує передавати Україні ракети дальнього радіусу дії. Однак, за інформацією CNN, у розмовах з європейськими союзниками протягом останніх кількох тижнів Трамп не виключав можливості допуску України до певних видів наступальної зброї.

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Відомо, що США готують пакет зброї дна $10 мільярдів. Це перша партія озброєнь у межах нової ініціативи адміністрації Білого дому, яку Сполучені Штати планують реалізувати союзникам по НАТО. Джерело Axios каже, що кінцева мета постачань — посилення обороноздатності України.