Стало відомо, чи буде відставка Василя Малюка

Очільник СБУ Василь Малюк після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським погодився подати у відставку. Стало відомо, чому генерал спершу відмовлявся писати заяву, і хто може замінити його на посаді.

Про це повідомили джерела ТСН.ua.

Відомо, що Малюк залишиться працювати у структурі СБУ, проте на якій посаді — наразі невідомо. Виконувачем обов’язків спецслужби призначать іншу особу.

Небажання Малюка іти у відставку і реакція Зеленського

За інформацією видання «Українська правда», під час суботньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, що відбулася після хвилі публічної підтримки з боку відомих громадських діячів і військових, Малюк відмовився подавати заяву про відставку та переходити до Служби зовнішньої розвідки чи Ради національної безпеки та оборони.

Очільник СБУ пояснив свою позицію тим, що нині на фінальній стадії перебувають кілька операцій масштабу «Павутини», і залишити їх зараз означало б вчинити злочин. Водночас він дав зрозуміти, що якщо президент наполягає, то питання слід передати до Верховної Ради, аби вона ухвалила відповідне рішення.

Відмова Малюка писати заяву викликала роздратування у Зеленського. Комунікаційні радники додатково підливали оливи до вогню, переконуючи президента, що кампанія підтримки генерала «була організована самою СБУ». У стані емоційного напруження Зеленський пригрозив можливим відстороненням Малюка від посади, якщо той не піде добровільно. Таке право парламент справді надав президентові на початку повномасштабного вторгнення щодо посадовців, яких призначає глава держави.

Чимало депутатів остерігаються публічних наслідків застосування цієї процедури до Малюка, адже значна частина суспільства сприймає його насамперед як творця морських дронів, організатора підриву Кримського мосту та операції «Павутина».

Звільнення Малюка може бути помстою Єрмака

Натомість у команді Зеленського, по-перше, вважають Малюка одним із символів продюсованого ексочільником Офісу президента Андрієм Єрмаком «наїзду» на НАБУ та САП, від якого ОП нині всіляко намагається дистанціюватися. По-друге, йому закидають, що СБУ в тилу займається відвертою «комерцією», «роздягаючи бізнес, коли і який їй заманеться».

У команді самого Малюка переконані, що ідея відставки є нічим іншим, як помстою досі присутнього в орбіті президента Єрмака за позицію очільника СБУ під час «Міндічгейту» та обшуків у колишнього керівника ОП.

Під час суботнього брифінгу Зеленський, не називаючи прізвища глави СБУ, але вкрай роздратовано заявив, що все одно здійснить усі кадрові заміни, які запланував. За інформацією УП, у президентському офісі навіть почали підшуковувати формальні підстави для видання указу про відсторонення Малюка.

У неділю тиск на очільника Служби посилився: від нього вимагали не лише звільнення, а й публічних слів подяки.

Згода Малюка на відставку і хто може його замінити

Попри потужну підтримку з боку військових, партнерів і депутатів, а також попри вкрай низькі шанси звільнення через Раду, Малюк, за даними УП, дійшов висновку, що загострення конфлікту з президентом шкодитиме державі. У результаті він погодився піти у відставку. Коли і в який спосіб відбудеться звільнення, що потребує голосування парламенту, вирішуватимуть уже найближчим часом.

Тимчасово виконувати обов’язки керівника СБУ замість Малюка можуть призначити очільника «Альфи» генерал-майора Євгена Хмару. Водночас Зеленський досі не відмовився від ідеї передати Службу генералу Олександру Покладу, на якого покладав, а, можливо, й покладає великі сподівання Єрмак.

Втім, новий очільник ОП Кирило Буданов навряд чи підтримає таку кандидатуру, адже має з ним майже кровну ворожнечу.

До слова, на початку грудня джерела ТСН.ua повідомили, що Єрмак протягом останніх тижнів намагався домогтися звільнення Малюка, який, своєю чергою, переконував Зеленського у необхідності відставки самого Єрмака.

Нагадаємо, 3 січня Зеленський пояснив проведені ним кадрові ротації необхідністю формування двох треків: військового та переговорного. Призначення Михайла Федорова міністром оборони зумовлене потребою в максимальній технологічності армії, а Кирила Буданова головою ОП — посиленням команди для мирного врегулювання. До нової переговорної групи в Офісі також увійдуть Рустем Умєров та Сергій Кислиця. Питання ймовірної відставки Малюка президент прямо не підтвердив, зазначивши лише, що проводитиме всі заплановані ротації на власний розсуд.