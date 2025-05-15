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Україна їде на переговори з РФ: Зеленський оголосив, хто очолить делегацію в Стамбулі
Українську делегацію під час зустрічі з російською стороною очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.
Президент Володимир Зеленський на переговори до Стамбула, де має розпочатися зустріч делегацій РФ і України, не прибуде.
Про це повідомив сам глава держави під час пресконференції.
“Ми бачимо, що росіяни несерйозно налаштовані на мирні переговори. Поки що ми не бачимо серед присутніх (у делегації — Ред.) тих, хто дійсно ухвалює рішення. Хоча це була пропозиція рускіх до прямих перемовин“, — додав український лідер.
За його словами, українська делегація зустрінеться з російською, “незважаючи на достатньо низький рівень представництва делегації” РФ. Зеленський наголосив, що відправив українських чиновників на зустріч “з поваги до президентів Трампа та Ердогана”.
Сам Зеленський після зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом до Стамбула не вирушив. Делегацію очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров, хоча, наголосив глава держави, контрпартнера з російської сторони там не буде”.
Мандат делегації України полягає в обговоренні питання припинення вогню, каже президент.
“Мандат у них буде на припинення вогню. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитися до цих зустрічей, не хоче закінчувати війну, але продемонструють хоч щось під час зустрічі”, — наголосив Володимир Зеленський.
За його словами, Путін не прилетів на переговори, тому “мені, голові СБУ та начальникові Генштабу у Стамбулі робити нічого”.
Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін до Туреччини не прилетів, а відправив делегацію на чолі зі своїм радником Володимиром Мединським. Bloomberg наголошує на тому, що диктатор РФ призначив чиновників “нижчої ланки” для переговорів у Стамбулі.
Україна не дуже втішена складом представників Російської Федерації. Володимир Зеленський вважає, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський.