Стало відомо, чим займається Єрмак після відставки з ОП

Андрій Єрмак / © Getty Images

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

Про це йдеться на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Єрмак призупинив своє право на заняття адвокатською діяльністю з 20 лютого 2020 року — відтоді, як очолив Офіс президента.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю він отримав далекого 1995 року. 1997 року Андрій Єрмак разом з адвокатами Василем Ващенком та Михайлом Приходьком зареєстрував ТОВ «Міжнародна правнича компанія», яка співпрацювала з представниками мистецтва, шоубізнесу та спорту.

Як додає «Главком», Єрмак також планує йти в суд, щоб добитися зняття арешту зі свого майна, який санкціонували НАБУ та САП.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.

Після своєї відставки, Андрій Єрмак у коментарі виданню New York Post заявив, що планує доєднатися до лав Збройних сил України.

Проте у відповіді Міноборони України на запит нардепа Ярослава Железняка йшлося, що Єрмак не звертався до жодного з ТЦК для проходження військової служби.

Генштаб у коментарі для «Слідство.Інфо» заявив, що не має даних про військову службу колишнього очільника ОП.

Раніше колишній очільник Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката.