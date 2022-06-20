Стало відомо, де і коли Україна представить великий план відбудови країни

Стало відомо, де і коли Україна представить великий план відбудови країни

У швейцарському місті Лугано в липні буде представлено великий план відбудови України.

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, - пише Укрінформ.

“Ми, як уряд, готуємося до великої конференції, яка відбудеться в Лугано для того, щоб зустрітися там з нашими донорами і представити їм великий план реконструкції. В Роттердамі говорили про дві стадії відбудови, обговорюючи де нідерландський бізнес може себе знайти. Це стадія раннього та післявоєнного відновлення. Перед урядом та країною стоять великі виклики. В першу чергу - повернення людей, а повернути людей ми можемо тоді, коли створимо нормальні умови, забезпечимо відновлення соціальної інфраструктури, щоб діти могли піти до школи вчасно.

«У Роттердамі ми говорили, що нам потрібно працювати над відбудовою мостів, відбудовою цілих кварталів. Я з міста Чернігів і знаю, яка там ситуація, скільки зруйновано будівель. Я розумію, щоб повернути людей, треба надати їм гарантії, що їм буде де жити”, - зазначила вона.

Вона розповіла, що триває робота, зокрема, з асоціаціями європейських міст щодо залучення до відновлення України.

“Ми про це розмовляли і на бізнес-форумі в Роттердамі, і з асоціацією нідерландських міст, які теж готові долучитися до ініціативи президента про патронаж і розглянути можливість взяти під опіку місто”, - каже Свириденко.

Україна поверне всі свої території. А також підкреслила, що надання Україні статусу кандидата вигідне самому Євросоюзу.

За її словами, надання статусу кандидата в ЄС Україні відкриє нові ринки.

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Нагадаємо, як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, загальний розмір програми відбудови України уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють у 500-600 млрд євро.

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