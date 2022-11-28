Стало відомо, хто цього тижня просував проросійські наративи кремлівської пропаганди

Цього тижня кремлівська пропаганда намагалась просувати проросійські наративи через польських ЗМІ та високопосадовців.
Про це інформує Центр протидії дезінформації у повідомленні у Telegram-каналі.
- Через фейковий акаунт голови міськради Любліна Ярослава Пакули роспропаганда поширила допис про умисне падіння української ракети на територію Польщі. Мета – зупинити постачання Україні зброї та інших засобів захисту від країни-агресора.
- Російські ЗМІ цитували польського політолога Лешека Сикульського, якого видання Gazeta Wyborcza засудило за поширення антиукраїнських та антиамериканських наративів у Польщі. Дезінформування українців здійснено з метою розсварити Україну з Польщею, яка є нашим союзником.
- Газета Myśl Polska поширювала наративи про «втому Заходу від України», «розкрадання допомоги від союзників» та «недієвість санкцій, накладених на Росію». Мета – посіяти сумніви в населення України та роздмухати «зраду».
Нагадаємо, що раніше окупанти поширювали фейкову інформацію про те, що українські військові "використовують мирне населення як "живий щит".
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