Стало відомо, хто очолить делегацію США на переговорах із РФ: подробиці

Президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбуватимуться за трьома треками.

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман очолюватиме американську делегацію на переговорах із Росією щодо безпеки.

Про це повідомляє CNN з посиланнями на кілька джерел.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков, президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо гарантій безпеки відбуватимуться за трьома треками: двосторонні Росія та США – у Женеві, Росія та НАТО – у Брюсселі та у Відні – по лінії ОБСЄ.

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Тим часом Росію у Женеві представлятиме заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, на переговорах з ОБСЄ – постпред при організації Олександр Лукашевич.

Раніше Байден заявив Путіну, що США та їхні союзники дадуть відповідь, якщо Росія увірветься в Україну. Байден наголосив, що суттєвий прогрес у діалогах може статися лише в умовах деескалації, а не ескалації.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило так званий "проєкт договору між Москвою та Вашингтоном" про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, що стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

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