Стало відомо, хто стане новим командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

Стало відомо, хто стане новим командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку.

Черговим верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі стане американський генерал Крістофер Каволі і він змінить на цій посаді Тода Волтерса.

Про це пише Укрінформ з посиланням на НАТО.

«Північноатлантична рада НАТО оголосила про призначення генерала Крістофера Каволі, сухопутні війська Сполучених Штатів, верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. Зараз генерал Каволі служить командувачем збройних сил США в Африці», - йдеться у повідомленні.

Після завершення процесу затвердження на посаді генерал Каволі прийме призначення як наступник генерала Тода Волтерса, який представляє Повітряні сили США. Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку в Штабі верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (Монс, Бельгія).

Генерал Тод Волтерс був призначений на цю посаду у травні 2019 року.

Нагадаємо, що Польща не підтримає жодної мирної угоди про здавання Росії території України.

Читайте також:

Як Фінляндія готується до вступу в НАТО