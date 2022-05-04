Стало відомо, хто стане новим командувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі

Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку.
Черговим верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі стане американський генерал Крістофер Каволі і він змінить на цій посаді Тода Волтерса.
Про це пише Укрінформ з посиланням на НАТО.
«Північноатлантична рада НАТО оголосила про призначення генерала Крістофера Каволі, сухопутні війська Сполучених Штатів, верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі. Зараз генерал Каволі служить командувачем збройних сил США в Африці», - йдеться у повідомленні.
Після завершення процесу затвердження на посаді генерал Каволі прийме призначення як наступник генерала Тода Волтерса, який представляє Повітряні сили США. Церемонія передання повноважень, як очікується, відбудеться влітку в Штабі верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (Монс, Бельгія).
Генерал Тод Волтерс був призначений на цю посаду у травні 2019 року.
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