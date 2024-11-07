Стало відомо, хто, ймовірно, відповідатиме за нацбезпеку в адміністрації Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп не хоче бачити в своїй команді з національної безпеки колишніх генералів, віддаючи перевагу бізнесменам і керівникам компаній.

Про це повідомило видання Axios.

Трамп також планує залучити до керівних посад у Вашингтоні людей, лояльних до нього. Трамп неодноразово під час передвиборчої кампанії висловлював бажання розпочати переговори між Росією та Україною для припинення війни, а також прагне завершити конфлікти в Газі та Лівані до своєї інавгурації.

Видання Axios повідомляє, що основним кандидатом на посаду держсекретаря є колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл, який консультував Трампа з питань зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії. Інші можливі кандидатури включають сенатора Білла Хагерті, колишнього радника з нацбезпеки Роберта О'Брайена, а також колишнього речника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.

Колишній посланник Трампа в Ірані Браян Хук, ймовірно, очолить перехідну команду Держдепартаменту. Конгресвумен Еліс Стефанік розглядається як одна з основних кандидаток на посаду посла США в ООН у новій адміністрації Дональда Трампа. На посаду міністра оборони є кілька можливих кандидатів, серед яких колишній держсекретар Майк Помпео та республіканець Майкл Волтц.

Волтц також може стати кандидатом на посаду директора ЦРУ, разом із Джоном Реткліффом, який короткий час обіймав посаду директора Національної розвідки за часів Трампа. Сенатор Том Коттон також є серед тих, кого обговорюють для ключових посад у оборонному секторі або розвідці.

Окрім цього, Гренелл і Волтц можуть стати радниками з національної безпеки у новому Білому домі. Представники адміністрації Трампа зазначають, що передбачити остаточні призначення складно, адже навіть у першому терміні Трампа мало хто очікував, що Рекс Тіллерсон стане держсекретарем.

"Рекс Тіллерсон не входив до перших 3 тисяч людей, яких згадували як кандидатів на посаду державного секретаря", - заявив колишній високопосадовець адміністрації Трампа.

Нагадаємо, один з кандидатів Трампа на посаду очільника Пентагону відмовився від посади.

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