Стало відомо, хто замість Корнієнка може стати головою партії "Слуга народу"

За словами речниці "СН" Юлії Палійчук, з'їзд партії, на якому обиратимуть нове керівництво, відбудеться цього місяця.

Головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка на найближчому з'їзді партії можуть призначити народну депутатку Олену Шуляк.

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Качура, саме Шялук стане новою очільницею політсили.

"Особисто я рекомендуватиму на цю позицію Олену Шуляк, яка, на мою думку, має необхідний управлінський досвід для цієї роботи. Щось мені підказує, що таке рішення з’їзд партії підтримає і саме Олена Шуляк стане новим головою партії", - написав він.

Також цю інформацію LB.ua підтвердили декілька джерел зі "Слуги народу". Один зі співрозмовників серед причин такого призначення назвав те, щоб політичним опонентам "було незручно з нею воювати на ефірах", а також необхідність оновити команду. Ще одне джерело LB.ua в керівництві партії пояснило вибір кандидатури Шуляк таким чином: "активна, досвідчена менеджерка, може керувати та медійно відпрацьовувати. І немає "шлейфа", який у Корнієнка накопичився за три роки".

Варто зазначити, що 8 листопада новобраний перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше посаду першого віцеспікера обіймав Руслан Стефанчук, який став головою Ради і зайняв місце звільненого Дмитра Разумкова.

Варто зазначити, що Корнієнко був керівником партії від 10 листопада 2019 року. 19 жовтня 2021 року 256 депутатів Ради проголосували за його призначення першим віцеспікером українського парламенту.

Новини України: Олександр Корнієнко зайняв посаду першого віце-спікера

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