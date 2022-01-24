Стало відомо, хто зможе претендувати на президентське крісло у Вірменії

Стало відомо, хто зможе претендувати на президентське крісло у Вірменії

Президент Вірменії Вірмен Саркісян заявив про свою відставку.

Керівник партії "Світла Вірменія" Едмон Марукян та чинний глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян можуть стати кандидатами на пост президента республіки.

Про це повідомляє вірменська газета "168 годин".

Зауважимо, що Марукян був опозиційним депутатом парламенту Вірменії, у 2017-2019 роки входив до депутатського блоку "Елк" разом із чинним прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. За підсумками позачергових виборів до парламенту 2021 року, його партія "Світла Вірменія" не пройшла до законодавчого органу.

Раніше президент Вірменії Армен Саркісян заявив про свою відставку. Він зазначив, що президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики.

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Низка вірменських ЗМІ пише, що вона знаходиться в Лондоні.

Зауважимо, що позачергові вибори президента Вірменії відповідно до Конституції республіки можуть відбутися в середині лютого. Президента республіки обиратимуть депутати Національних Зборів. Президент Вірменії обирається терміном сім років.

Як повідомлялося, 8 січня Азербайджан заявив про обстріл із території Вірменії у прикордонному Кельбаджарському районі. Утім, у Вірменії спростовували заяву Баку про обстріл позицій Азербайджану.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн оприлюднили заяви. У них сторони звинувачували одне одного у провокаціях.

На кордоні Вірменії та Азербайджану перестали стріляти після розмови президента РФ Володимира Путіна з вірменським прем'єром Ніколом Пашиняном.

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