Стало відомо, хто очолить делегацію США для підготовки зустрічі Трампа й Путіна: несподіваний вибір американців

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

США мають намір провести більше підготовчих дипломатичних консультацій із Росією перед самітом у Будапешті, ніж перед першою зустріччю Трампа та Путіна в серпні на Алясці.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними видання, підготовчу делегацію США очолить державний секретар Марко Рубіо замість спецпосланця президента Стіва Віткоффа. Ця зміна була позитивно сприйнята як українськими, так і європейськими чиновниками, адже участь Рубіо означає вищий рівень дипломатичного представництва та більший вплив у майбутніх перемовинах.

Реклама

Як зазначає WSJ, команда президента США Дональда Трампа намагається посилити переговорні позиції та забезпечити ефективніший дипломатичний фундамент для зустрічі двох лідерів порівняно з нарадою на Алясці. Попередній саміт, за оцінками журналістів, не дав значних результатів і був «широко розцінений як перемога Москви».

Видання також нагадує, що ввечері 16 жовтня, напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США, Трамп провів двогодинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Після неї було досягнуто домовленості про проведення особистої зустрічі у Будапешті. Попередні консультації американської та російської делегацій заплановані вже на наступний тиждень.

Нагадаємо, в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю Дональд Трамп заявив, що впевнений у можливості досягти закінчення війни, додавши, що Путін «щось отримає, бо він уже виграв певну територію».