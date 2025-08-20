Стало відомо, хто очолить групу з розроблення пропозиції щодо гарантій безпеки для України

Марко Рубіо. / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з розробки пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомили CNN представник Білого дому та інше джерело.

Зазначається, що Рубіо, який також виконує обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, працюватиме з європейськими радниками з національної безпеки над пропозицією, спрямованою на забезпечення оборони України, якщо вона погодиться на угоду з Росією про припинення війни.

Інше знайоме джерело повідомило, що найближчими днями відбудеться низка зустрічей для обговорення потенційних гарантій безпеки.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп виключив можливість присутності американських військ на території України, але залишив можливість іншої можливої підтримки з боку США.

“Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливими для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацю та обговорювати ці питання з Україною та Росією”, – заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт.