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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зустріч у Білому домі з Меланією Трамп: хто очолить делегацію України

Очолювати українську делегацію на зустрічі з представниками РФ у Білому домі за участі Меланії Трамп буде Давид Арахамія.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Давид Арахамія

Давид Арахамія

Українську делегацію на зустрічі представників України та Росії в Білому домі з Меланією Трамп очолить Давид Арахамія.

Про це голова парламентської фракції «Слуга Народу» повідомив в коментарі ТСН.

Нагадаємо, 5 листопада Меланія Трамп збере представників України та Росії в Білому домі. Перша леді США також виступить із промовою про припинення вогню в Олешках.

Водночас у Кремлі стверджують, що нічого не чули про заплановану зустріч представників України та Росії у Білому домі за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

«Я нічого про це не знаю. Мені про це нічого не відомо», — відповів речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

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