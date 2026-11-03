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Зустріч у Білому домі з Меланією Трамп: хто очолить делегацію України
Очолювати українську делегацію на зустрічі з представниками РФ у Білому домі за участі Меланії Трамп буде Давид Арахамія.
Українську делегацію на зустрічі представників України та Росії в Білому домі з Меланією Трамп очолить Давид Арахамія.
Про це голова парламентської фракції «Слуга Народу» повідомив в коментарі ТСН.
Нагадаємо, 5 листопада Меланія Трамп збере представників України та Росії в Білому домі. Перша леді США також виступить із промовою про припинення вогню в Олешках.
Водночас у Кремлі стверджують, що нічого не чули про заплановану зустріч представників України та Росії у Білому домі за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
«Я нічого про це не знаю. Мені про це нічого не відомо», — відповів речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.