Безпеку диктатора РФ Володимира Путіна під час візиту до американського штату Аляска гарантуватиме його особиста охорона разом із Секретною службою США.

Про це повідомив колишній високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберт Макдоналд в інтерв'ю росЗМІ.

За його словами, така практика є стандартною. Мовляв, політичні розбіжності між країнами на це не впливають. Правоохоронці різних країн у таких випадках “відкладають політику у сторону”. Як приклад він навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятків держав взаємодіють злагоджено й ефективно.

Зауважимо, що Макдоналд має понад 20 років досвіду роботи в американській Секретній службі. Він координував заходи безпеки на великих міжнародних самітах. Зараз він викладає кримінальне право в Університеті Нью-Гейвена.

Як повідомлялося, вже у найближчу п’ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Місцем переговорів стала об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж. За інформацією CNN, Штати зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту, оскільки зараз триває пік туристичного сезону на Алясці.

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем вихвалився тим, як Трамп дотиснув "фюрера". Нібито зустріч політиків стала можливою через рішучі дії американського лідера. Зокрема, Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні.