ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1848
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, хто поїде з Зеленським до Вашингтона

Європейські лідери надсилають своїх представників до Вашингтона, щоб підтримати Зеленського під час переговорів з Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Разом з ним вирушать федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це очільниця Європейської комісії повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

«На прохання президента Зеленського я завтра візьму участь у зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами», — уточнила вона.

Також до Вашингтона вирушать німецький канцлер Мерц, італійська премʼєрка Мелоні та президент Фінляндії Стубб.

Раніше стало відомо, що Зеленський їде до США після телефонної розмови з Трампом.

Напередодні зустрічі Володимира Зеленського у Вашингтоні з’явилися занепокоєння, що привітне ставлення Трампа до російського диктатора Володимира Путіна може не поширитися на українського президента. У зв’язку з цим Європа планує надіслати потужних гравців для підтримки України та забезпечення включення європейської сторони у подальші переговори.

Видання Bloomberg пише, що візит до США стане поворотним моментом для Зеленського.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie