Стало відомо, хто поїде з Зеленським до Вашингтона

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Разом з ним вирушать федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Про це очільниця Європейської комісії повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

«На прохання президента Зеленського я завтра візьму участь у зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами», — уточнила вона.

Також до Вашингтона вирушать німецький канцлер Мерц, італійська премʼєрка Мелоні та президент Фінляндії Стубб.

Раніше стало відомо, що Зеленський їде до США після телефонної розмови з Трампом.

Напередодні зустрічі Володимира Зеленського у Вашингтоні з’явилися занепокоєння, що привітне ставлення Трампа до російського диктатора Володимира Путіна може не поширитися на українського президента. У зв’язку з цим Європа планує надіслати потужних гравців для підтримки України та забезпечення включення європейської сторони у подальші переговори.

Видання Bloomberg пише, що візит до США стане поворотним моментом для Зеленського.