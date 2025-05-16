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Стало відомо, хто представлятиме США на переговорах між Росією і Україною
В залі на переговорах між Україною та РФ буде присутній представник США.
У Стамбулі, 16 травня, підтверджено зустріч Росії та України за участю представника США. Втім, Вашингтон на переговорах з російською делегацією не представлятиме держсекретар Марко Рубіо.
Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, пише ВВС.
З її слів, американським представником буде директор з питань політичного планування США Майкл Антон.
Кореспондент Том Бейтман, який супроводжує американську делегацію, наголошує, що відсутність Рубіо - це “ознака того, як на кожному етапі американці висували вимоги, а потім Путін зволікав і пересував ці вимоги”.
Зауважимо, кореспонденти ВВС також повідомляли, що Рубіо приземлився у Стамбулі. Втім, настрій у делегації США “похмурим".
Нагадаємо, сьогодні переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: тристороння зустріч Туреччина-США-Україна, а також тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна. Переговори Москви і Києва розпочнуться опісля.
Напередодні переговори не відбулися. Очільник делегації, радник диктатора РФ Володимир Мединський заявив, що вони готові до компромісів. Втім, до яких саме, не уточнив.