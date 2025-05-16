ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, хто представлятиме США на переговорах між Росією і Україною

В залі на переговорах між Україною та РФ буде присутній представник США.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор США.

Прапор США. / © Getty Images

У Стамбулі, 16 травня, підтверджено зустріч Росії та України за участю представника США. Втім, Вашингтон на переговорах з російською делегацією не представлятиме держсекретар Марко Рубіо.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, пише ВВС.

З її слів, американським представником буде директор з питань політичного планування США Майкл Антон.

Кореспондент Том Бейтман, який супроводжує американську делегацію, наголошує, що відсутність Рубіо - це “ознака того, як на кожному етапі американці висували вимоги, а потім Путін зволікав і пересував ці вимоги”.

Зауважимо, кореспонденти ВВС також повідомляли, що Рубіо приземлився у Стамбулі. Втім, настрій у делегації США “похмурим".

Нагадаємо, сьогодні переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: тристороння зустріч Туреччина-США-Україна, а також тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна. Переговори Москви і Києва розпочнуться опісля.

Напередодні переговори не відбулися. Очільник делегації, радник диктатора РФ Володимир Мединський заявив, що вони готові до компромісів. Втім, до яких саме, не уточнив.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie