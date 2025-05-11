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Стало відомо, хто представлятиме США на переговорах НАТО щодо України
Стало відомо, що Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Туреччині.
Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО, яка відбудеться в Туреччині 14–16 травня. Основними темами переговорів стануть підтримка України та припинення війни, розв’язаної Росією.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомив Державний департамент США, Рубіо просуватиме ключові пріоритети адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, йтиметься про “забезпечення справедливого розподілу відповідальності між союзниками задля зміцнення та підвищення ефективності НАТО” напередодні червневого саміту Альянсу в Гаазі.
Напередоді стало відомо, що Трамп звернувся до президента Туреччини Ердогану з пропозицією стати посередником у переговорах щодо закінчення війни в Україні. Аналітики вважають, що це вказує на одне — Трамп не в силах виконати свої обіцянки, тому шукає підтримку.