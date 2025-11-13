Стало відомо, хто саме стежив за Міндічем та іншими фігурантами справи “Енергоатому”

Корупція в "Енергоатомі" / © ТСН

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що детектив Руслан Магамедрасулов, який нині перебуває під вартою, здійснював документування Тімура Міндіча та інших осіб, причетних до корупційної схеми у межах операції “Мідас”.

Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК), посилаючись на офіційну відповідь відомства.

“Керівник Четвертого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ Магамедрасулов Р.С. здійснював документування осіб, причетних до злочинної схеми, виявленої під час операції з викриття корупції у сфері енергетики під назвою ‘Мідас’”, — зазначили в НАБУ у відповіді на запит адвокатки та заступниці виконавчого директора ЦПК Олени Щербан.

Сьогодні, 12 листопада о 13:15, Київський апеляційний суд розглядає питання продовження запобіжного заходу Магамедрасулову. Засідання відбувається за адресою: вулиця Солом’янська, 2А.

У Центрі протидії корупції нагадали, що керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов раніше підтверджував участь Магамедрасулова у справі “Енергоатому”.

“Руслан Магамедрасулов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичний до цієї справи і завдяки йому ми отримали ряд доказів, які зіграли ключову роль”, — заявив Абакумов в ефірі “Української правди”.

Він також зазначив, що операція “Мідас” була масштабною та багатокроковою, спрямованою на викриття системної корупції у “Енергоатомі”, і на фінальному етапі в ній був задіяний майже весь склад НАБУ.

“Майже весь, тому що декілька наших співробітників знаходяться в СІЗО”, — додав Абакумов.