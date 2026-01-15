ТСН у соціальних мережах

Стало відомо, хто замінить Федорова в Мінцифрі

Тимчасово відомство очолить Олександр Борняков.

Федорову знайшли заміну

Федорову знайшли заміну / © Associated Press

Обов’язки міністра цифрової трансформації після відставки Михайла Федорова тимчасово виконуватиме його заступник Олександр Борняков.

Про це повідомляє Кабмін.

Олександр Борняков працює у відомстві від перших днів його створення та є ключовою фігурою в команді цифровізації країни.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада офіційно підтримала «велике перезавантаження» Володимира Зеленського, звільнивши голову Мінцифри та віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля та очільника СБУ Василя Малюка із їхніх посад.

Зокрема, за відставку першого віцепрем’єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова проголосувало 277 депутатів.

Федоров подякував депутатам за спільну роботу та розповів присутнім у залі про результати свого відомства за останні понад шість років.

